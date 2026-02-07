शादी के एक महीने बाद पत्नी ने पति को बताई दिल की बात, खुला बड़ा राज

पीड़िता की एक महीने पहले ही शादी हुई है। शादी के बाद उसने हिम्मत जुटाकर पति को बताया कि शादी से ठीक पहले उसके साथ तीन बार दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता के मुताबिक उसके घर पर आरोपी सोहेल का आना था। परिवार वाले सोहेल पर काफी भरोसा करता था। सगाई के बाद तीन बार ऐसा हुआ जब सोहेल ने घर में अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की। क्योंकि परिवार वाले सोहेल पर काफी भरोसा करते थे जिसके कारण वो परिवारवालों को उसकी घिनौनी करतूत के बारे में नहीं बता पाई। साथ ही सोहेल ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा, इसके कारण भी वो डर गई थी।