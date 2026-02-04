ई-अटेंडेंस : निगम कर्मचारियों का जनवरी में 22 लाख रुपए वेतन कटा, फरवरी में कटेंगे 13 लाख

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम में अक्टूबर 25 से ई-अटेंडेस की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत कर्मचारियों को फेस रीडिंग के माध्यम से कार्यालय में उपस्थिति दर्ज की जा रही है। कर्मचारियों को नवंबर माह तक फेस रीडिंग के लिए समय दिया गया था। दिसंबर माह में करीब 140 कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके चलते इनका करीब 22 लाख रुपए का वेतन काट लिया गया।