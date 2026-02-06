तीन पुलिया ओवर ब्रिज… पुल की तीन भुजाओं को जोड़ेंगे रेलवे के दो स्पॉन

तीन पुलिया ओवर ब्रिज की तीन भुजाए अलग-अलग दिशा से आ रही है। तीनों ही भुजाओं की स्थिति अलग-अलग है, जिसके कारण लोगों में ये जिज्ञासा भी है कि पुल किस तरह से कहां पर मिलेगा। अब इसका ड्राइंग डिजायन सामने आया है। सेतू निगम अधिकारियों के अनुसार सिविल लाइन की ओर से आ रही भुजा को सेंट्रल रेलवे के ऊपर से स्पॉन के माध्यम से तीन पुलिया की ओर से आ रही भुजा से जोड़ा जाएगा। इसके जोड़ पर 60 डिग्री का मोड़ बनेगा। वहीं, आनंद नगर की ओर से आ रही भुजा साउथ सेंट्रल रेलवे की इंदौर लाइन के ऊपर से होते हुए हल्के मोड़ के साथ तीन पुलिया वाली भुजा से जुड़ेगी।