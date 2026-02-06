निमाड़ में संवरेगी क्रांतिकारियों की धरती, गांवों को मिलेगी नई पहचान

खंडवा और बडवानी में क्रांतिकारियों के गांव में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ( टीआरआई ) की टीम स्मारक स्थलों का निरीक्षण करने पहुंची है। टीम पहले दिन बुधवार को पंधाना क्षेत्र में स्थित बड़ौदा अहीर गांव में क्रांतिकारी टंट्या भील के स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने संयुक्त रूप से स्मारक स्थल की देखरेख की व्यवस्थाओं को देखा। स्मारक स्थल पर आवश्यकताओं का भी आंकलन किया। ग्रामीणों से भी स्मारक स्थल को लेकर चर्चा की।