बोर्ड परीक्षा : डाइट में अंकुरित चने, मूंग के साथ संतुलित आहार लें, भरपूर पानी का सेवन करें

एमबीबीएस, एमडी डॉ पंकज जैन का कहना है कि परीक्षा के दौरान बच्चे पढ़ाई के साथ डाइट चार्ट बनाएं। संतुलित आहार लें नाश्ता में जैसे दलिया, पोहा, उपमा, सैंडविच और एक गिलास दूध का सेवन जरूर करें। मानसिक संतुलन बेहतर रखने के लिए सुबह उठें, दिनचर्या के साथ पांच से दस मिनट योग अभ्यास करें और अंकुरित चना व मूंग का सेवन करें। परीक्षा के एक दिन पूर्व अधिक समय से तक नहीं पढें। भरपूर सात से आठ घंटे तक नींद लें। जिससे परीक्षा के दौरान मस्तिष्क सक्रिय रहे।