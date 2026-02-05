5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

बोर्ड परीक्षा : डाइट में अंकुरित चने, मूंग के साथ संतुलित आहार लें, भरपूर पानी का सेवन करें

चिकित्सकों ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मस्तिष्क की सक्रियता बनाए रखने हल्का और संतुलित भोजन करें। डाइट में हरी सब्जियां, अंकुरित चने और मूंग के साथ जूस, दही और भरपूर पानी का सेवन करें। सुबह से शाम तक डाइट चार्ट बनाएं। दिन में तीन बार की बजाए 5-6 बार में थोड़ा-थोड़ा खाएं।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 05, 2026

Moong chana sprouts nutrition benefits फोटो सोर्स – Freepik

Moong chana sprouts nutrition benefits फोटो सोर्स – Freepik

चिकित्सकों ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मस्तिष्क की सक्रियता बनाए रखने हल्का और संतुलित भोजन करें। डाइट में हरी सब्जियां, अंकुरित चने और मूंग के साथ जूस, दही और भरपूर पानी का सेवन करें। सुबह से शाम तक डाइट चार्ट बनाएं। दिन में तीन बार की बजाए 5-6 बार में थोड़ा-थोड़ा खाएं।

पैक्ड और जंक फूड से बचें, पानी भरपूर पिएं

एसोसिएट प्रोफेसर, बाल रोग, एनएससीजीएमसी डॉ गरिमा अग्रवाल का कहना है कि परीक्षा के दौरान मौसमी फलों और जूस के साथ हल्का संतुलित भोजन करें। जो पौष्टिक हो। हरी सब्जियों के साथ मौसमी फलों के जूस का सेवन करें। सामान्य दिनों की तुलना में डाइट के समय को थोड़ा-थोड़ा बांट लें। पैक्ड और जंक फूड से बचें। पानी भरपूर पिएं। इससे शारीरिक-मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे।

संतुलित आहार में सलाद बढ़ाएं, नींद भरपूर लें

एमबीबीएस, एमडी डॉ पंकज जैन का कहना है कि परीक्षा के दौरान बच्चे पढ़ाई के साथ डाइट चार्ट बनाएं। संतुलित आहार लें नाश्ता में जैसे दलिया, पोहा, उपमा, सैंडविच और एक गिलास दूध का सेवन जरूर करें। मानसिक संतुलन बेहतर रखने के लिए सुबह उठें, दिनचर्या के साथ पांच से दस मिनट योग अभ्यास करें और अंकुरित चना व मूंग का सेवन करें। परीक्षा के एक दिन पूर्व अधिक समय से तक नहीं पढें। भरपूर सात से आठ घंटे तक नींद लें। जिससे परीक्षा के दौरान मस्तिष्क सक्रिय रहे।

बोर्ड परीक्षा का डाइट चार्ट

सुबह : गुनगुना पानी, अंकुरित चना, मूंग।

नाश्ता : पौष्टिक नाश्ता जैसे दलिया, पोहा, उपमा, सैंडविच और एक गिलास दूध।

मिड-मॉर्निंग : एक मौसमी फल

दोपहर भोजन : दाल, सब्जी रोटी, दही और सलाद

शाम का नाश्ता : दूध के साथ भुने चने, मखाना।

रात का खाना : दाल-चावल, खिचड़ी, या सब्जी-रोटी।

सोने से पहले : एक गिलास हल्दी वाला दूध।

7-8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है।

क्या खाएं, क्या नहीं खाएं

खाएं : ब्रोकली, पालक , बादाम, केला, फल, मेवे, बीज, और दही।

न खाएं : अत्यधिक कैफीन, पैकेट बंद स्नैक्स और तैलीय खाना ( शरीर में सुस्ती लाता है )।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बोर्ड परीक्षा : डाइट में अंकुरित चने, मूंग के साथ संतुलित आहार लें, भरपूर पानी का सेवन करें

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ई-अटेंडेंस : निगम कर्मचारियों का जनवरी में 22 लाख रुपए वेतन कटा, फरवरी में कटेंगे 13 लाख

e-attendance
खंडवा

जमीनी स्तर से होगी कांग्रेस की फिर से शुरुआत, पायलेट प्रोजेक्ट में खंडवा को किया शामिल

congress
खंडवा

मॉक इंटरव्यू : पीएससी अभ्यर्थियों का बढ़ा आत्मविश्वास, प्रश्नों का सामना करने मिलेगी सहूलियत

mock interview
खंडवा

अवैध बारूद का सौदागर परियानी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब खुलेंगे राज

avedh barood
खंडवा

इंस्टीट्यूट संचालन को लेकर दो संस्थाओं के बीच विवाद, 800 छात्रों के भविष्य पर ‘ ताला ‘

Institute
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.