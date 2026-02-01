इंस्टीट्यूट संचालन को लेकर दो संस्थाओं के बीच विवाद, 800 छात्रों के भविष्य पर ‘ ताला ‘

जिले श्री परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के संचालक को लेकर दो संस्थाओं के बीच विवाद हो गया है। एक दिन पहले एक पक्ष के पदाधिकारियों ने संस्था में ताला लगा दिया है। इससे करीब 800 बच्चों का शैक्षणिक सत्र खराब होने की आशंका है। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत की है। कलेक्टर ने प्रिंसिपल की शिकायत पर कहा है कि दोनों पक्ष लीगल प्रक्रिया अपनाएं। जिससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र खराब नहीं हो। कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है।