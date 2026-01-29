बेमौसम बारिश : 20 हजार किसानों की 50 हजार हेक्टेयर में फसलें आड़ी, 15 हजार चना की उपज बर्बाद

कृषि विस्तार अधिकारियों के प्रारंभिक नेत्रांकन सर्वे रिपोर्ट में 50 हजार से अधिक गेहूं की फसल खेतों में बिछ ( लोट ) गई है। चना की 15 हजार हेक्टेयर एरिया में फसल प्रभावित होने की सूचना है। प्याज के साथ सब्जी की भी खेती प्रभावित हुई है। बेमौसम बीस हजार से अधिक किसानों के फसल नुकसान होने की रिपोर्ट है। फाइनल सर्वे में रिपोर्ट घट-बढ़ सकती है।