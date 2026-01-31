मोहल्ला मीटिंग : मुंशी चौक पर मार्ग बदहाल, शिव मंदिर मोहल्ले की नालियां-टॉयलेट चोक

पत्रिका टीम पद्मकुंड वार्ड-29 के मुंशी चौक पहुंची। जहां जनता ने बदहाल, टूटी सड़कें, नालियां-टॉयलेट चोक और जलापूर्ति के मुद्दे साझा किए। स्थानीय प्रतिनिधियों से जवाब भी मांगा। बैठक में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं ने बेबाक अपनी बात रखी। बोले, हुक्मरान समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिवमंदिर छोटा अहार मोहल्ले में पार्षद पर नहीं सुनने का भी सवाल उठाए। मोहल्ले की जनता बोली, प्रशासनिक अधिकारी समय से समस्याओं का निराकरण के साथ निगरानी करें। इस दौरान मोहल्ले की जनता पत्रिका को समस्याएं दिखाने स्टॉप भी ले गए।