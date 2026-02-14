लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त थोड़ी देर में, मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 1836 करोड़ रुपए

बता दें कि पिछला ट्रेंड देखें तो लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की किस्त की राशि पहले जहां महीने की 7 तारीख को आती थी, फिर वह महीने के 10वें दिन आने लगी। लेकिन पिछले 6 महीने से यह तारीख बढ़ते-बढ़ते 15 पर आ रुकी। यानी अब 10-15 तारीख के बीच कभी भी सीएम लाड़ली बहना योजना की किस्त का ऐलान कर देते हैं। फिर राज्यस्तरीय कार्यक्रम की घोषणा होती है और किसी जिले को चुना जाता है। इन जिलों में कभी किसी शहर से तो कभी तहसील या पंचायत से लाड़ली बहना योजना की राशि सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करते हैं।