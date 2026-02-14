14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

खंडवा

लाडली बहना खुश, 1.25 करोड़ खातों में सीएम ने भेजे 33वीं किस्त के 1500 रुपए

लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर, 1.25 करोड़ खातों में सीएम ने भेजे पैसे

2 min read
खंडवा

image

Sanjana Kumar

Feb 14, 2026

Ladli Behna Yojana 33vin kist

Ladli Behna Yojana 33vin kist: सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के खाते में भेजे 1836 रुपए।

Ladli Behna Yojana 33rd Installment: सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए हैँ। ये राशि मोहन यादव ने एमपी के खंडवा की तहसील पंधाना से भेजे हैं। आपके मोबाइल पर मैसेज भी आया होगा। अगर नहीं तो ladli behna yojana portal पर जाकर आप खाते का अपडेट देख सकती हैं।

इस बार इनके नहीं आएंगे 1500 रुपए

हालांकि 14 फरवरी को उन लाड़ली बहनों के खाते में पैसे नहीं आएंगे, जिनके नाम से पूरे दस्तावेज नहीं हैं। उनके बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या समग्र आईडी डिलीट हो गई या फिर उनकी आयु 60 से पार हो चुकी है।

255 करोड़ का भूमिपूजन और 354 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया

255 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया और 354 करोड़ के 11 पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 252 करोड़ की लागत से बनने वाले खंडवा नगर निगम के सीवरेज प्रोजेक्ट के साथ-साथ 2.90 करोड़ की लागत से बनने वाले पंधाना बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 'रैन बसेरा' के निर्माण का भूमि पूजन किया।

क्या है लाडली बहनों के लिए पात्रता?

  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हों
  • विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी
  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
  • महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा
  • महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए
  • समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफाई होना चाहिए

कैसे चेक करें खाता?

लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की भुगतान स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प चुनें। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें। ओटीपी भरने के बाद नवीनतम स्टेटस दिखाई देगा।

लाड़ली बहना योजना के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

  • समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
  • UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी
  • समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर

लाडली बहना योजना के लिए अपात्र हैं ये महिलाएं

  • जिनके स्वयं/परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
  • जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।
  • जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

नए रजिस्ट्रेशन कब होंगे शुरू?

महिलाओं के बीच यह सवाल बना हुआ है कि लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन (Ladli Behna Yojana) कब शुरू होंगे। यहां बता दें कि 2023 से नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद है और इस बार भी कोई अपडेट नहीं है। अधिकारियों के अनुसार नए रजिस्ट्रेशन की योजना फिलहाल शुरू नहीं होगी।

mp news

Updated on:

14 Feb 2026 05:13 pm

Published on:

14 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / लाडली बहना खुश, 1.25 करोड़ खातों में सीएम ने भेजे 33वीं किस्त के 1500 रुपए

