जीडीसी : हुनर देख प्रोफेसर हैरान, छात्राओं ने वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने वेस्ट सामग्री से मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। मॉडल में छात्राओं के हुनर को देखकर प्रोफेसर भी हैरान हुए। सभी ने वेस्ट सामग्री के बेहतर प्रबंधन और छात्राओं के हुनर का बखान किया। छात्राओं ने मॉडल में घरेलू वेस्ट सामग्री का उपयोग कैसे करें। इसकी बारीकियां बताई।