13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

जीडीसी : हुनर देख प्रोफेसर हैरान, छात्राओं ने वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

शासकीय कन्या महाविद्यालय में तीन दिवसीय छात्रोत्सव कार्यक्रम शुरु है। मुख्य कार्यक्रम 13 फरवरी से शुरु होगा। जिसका शुभारंभ मंत्री विजय शाह करेंगे। कार्यक्रम के दौरान खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 13, 2026

Girls College

कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने बनाया मॉडल

शासकीय कन्या महाविद्यालय में तीन दिवसीय छात्रोत्सव कार्यक्रम शुरु है। मुख्य कार्यक्रम 13 फरवरी से शुरु होगा। जिसका शुभारंभ मंत्री विजय शाह करेंगे। कार्यक्रम के दौरान खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

मॉडल में वेस्ट सामग्री का बेहतर प्रबंधन

शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने वेस्ट सामग्री से मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। मॉडल में छात्राओं के हुनर को देखकर प्रोफेसर भी हैरान हुए। सभी ने वेस्ट सामग्री के बेहतर प्रबंधन और छात्राओं के हुनर का बखान किया। छात्राओं ने मॉडल में घरेलू वेस्ट सामग्री का उपयोग कैसे करें। इसकी बारीकियां बताई।

प्रदर्शनी में पर्यावरण, पानी बचाने का संदेश

अनुपयोगी सामग्री का उपयोग कैसे करें, पानी की बचत, पर्यावरण के साथ स्वच्छता का संदेश दिया। मॉडल प्रदर्शनी का कॉलेज के प्राचार्य डॉ विनय जैन, डॉ सीमा कदम, डॉ मीना जैन आदि ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई शिक्षक भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जीडीसी : हुनर देख प्रोफेसर हैरान, छात्राओं ने वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस दिन खाते में आने वाले हैं लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1500

Ladli Behna Yojana
खंडवा

भाजपा नेता ने क्यों की आत्महत्या, परिवार के लिए जाएंगे बयान, पुलिस खोलेगी बड़े राज !

BJP leader Suicide
खंडवा

वार्षिक परीक्षा : 9 वीं,11 वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जारी होंगे प्रवेश पत्र, 23 फरवरी से एग्जाम

board examinations
खंडवा

ये चोर खास हैं.. पुलिस के ही घर करता है चोरी, अब तक 16 पुलिस लाइन को बनाया निशाना

खंडवा

गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय पर करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.