12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

वार्षिक परीक्षा : 9 वीं,11 वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जारी होंगे प्रवेश पत्र, 23 फरवरी से एग्जाम

स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 वीं और 11 वीं की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। परीक्षाएं 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगी।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 12, 2026

board examinations

board examinations (फोटो सोर्स: AI Image)

स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 वीं और 11 वीं की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। परीक्षाएं 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगी। नई गाइड लाइन में परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र और अंक सूची मिलेगी।

ऑनलाइन प्रवेश पत्र, अंक सूची मिलेगी

स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 वीं और 11 वीं की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। परीक्षाएं 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगी। नई गाइड लाइन में परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र और अंक सूची मिलेगी। स्कूल प्राचार्य की लाग-इन से परीक्षार्थियों को सत्यापित प्रतिलिपि मिलेगी। वार्षिक परीक्षा में नौवीं और ग्यारहवीं के 17 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे।

लोक शिक्षण विभाग के संचालक डीएस कुशवाहा ने हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की वार्षिक परीक्षा में 10 फरवरी को पत्र जारी किया है। जिला स्तर पर एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम ( ईएमएस ) नई व्यवस्था के तहत कवायद शुरू कर दी गई है। बुधवार को जिले के सभी स्कूल प्राचार्यों को पत्र भेजकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले 9 वीं व 11 वीं के बच्चों का डाटा एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपडेट के लिए पत्र जारी किया है।

प्राचार्यों को प्रक्रिया की भेजी पीपीटी

प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। पत्र के साथ प्राचार्यों और शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने पीपीटी भेजी गई है। जिसमें बच्चों का डाटा फीड करने की शुरु से लेकर सबमिट करने और डाटा लॉक करने की विधि बताई गई है। इसके अलावा शिक्षकों को प्रक्रिया पूरी करने अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं।

ऑनलाइन अपडेट होंगे ये डाटा

स्कूल शिक्षा विभाग के एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर 9 वीं और 11 वीं के बच्चों की समग्र जानकारी अपडेट होगी। इसमें समग्र आइडी, कक्षा के साथ माता-पिता के नाम, विषय की जानकारी के साथ अन्य स्कूल स्तर की जानकारी अपडेट की जाएंगी।

आटोमैटिक पोर्टल जारी करेगा रोल नंबर

बच्चों की जानकारी एजूकेशन के पोर्टल-3 पर अपडेट होते ही आटोमैटिक पोर्टल बच्चों का रोल नंबर जारी करेगा। शिक्षकों को सावधानी पूर्वक डाटा अपडेट करने की सलाह दी गई है। खास बात यह कि यदि गलत जानकारी अपडेट हुई तो उस क्रम का रोल नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। दोबारा किसी को जारी नहीं होगा। बच्चों के फोटो से आइडी लॉक होगी।

प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी करेंगे मैपिंग

नई व्यवस्था में प्रत्येक कक्षा अध्यापक एवं सेक्शन आंवटन किया जाएगा। यदि किसी सेक्शन में एक ही शिक्षक है तो सभी विद्यार्थियों को ए सेक्शन अनिवार्य आवंटन होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी स्कूल में अतिथि शिक्षक की मैपिंग नहीं होगी। यदि स्कूल में एक ही शिक्षक को एक से अधिक सेक्शन का आवंटन किया जा सकेगा।

पीएस सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी...

विभाग का पत्र मिलते ही सभी स्कूल प्राचार्यों को जारी कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम ( ईएमइएस )पोर्टल पर बच्चों के डाटा को अपडेट करें। नई व्यवस्था में 9 वीं व 11वीं के बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र और अंक सूची जारी हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / वार्षिक परीक्षा : 9 वीं,11 वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जारी होंगे प्रवेश पत्र, 23 फरवरी से एग्जाम

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता ने क्यों की आत्महत्या, परिवार के लिए जाएंगे बयान, पुलिस खोलेगी बड़े राज !

BJP leader Suicide
खंडवा

ये चोर खास हैं.. पुलिस के ही घर करता है चोरी, अब तक 16 पुलिस लाइन को बनाया निशाना

खंडवा

गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय पर करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

खंडवा

बोर्ड परीक्षा : पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में डर पर भारी परीक्षार्थियों का उत्साह, 152 अनुपस्थित

board exam
खंडवा

कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त? इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500

ladli behna yojana
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.