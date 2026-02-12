वार्षिक परीक्षा : 9 वीं,11 वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जारी होंगे प्रवेश पत्र, 23 फरवरी से एग्जाम

लोक शिक्षण विभाग के संचालक डीएस कुशवाहा ने हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की वार्षिक परीक्षा में 10 फरवरी को पत्र जारी किया है। जिला स्तर पर एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम ( ईएमएस ) नई व्यवस्था के तहत कवायद शुरू कर दी गई है। बुधवार को जिले के सभी स्कूल प्राचार्यों को पत्र भेजकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले 9 वीं व 11 वीं के बच्चों का डाटा एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपडेट के लिए पत्र जारी किया है।