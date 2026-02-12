भाजपा नेता ने क्यों की आत्महत्या, परिवार के लिए जाएंगे बयान, पुलिस खोलेगी बड़े राज !

भाजपा नेता व ठेकेदार जितेंद्र चौधरी निवासी लवकुश नगर पर करीब 50 लाख रुपए का कर्ज गणेश सकरगाए का था। यह बात स्वंय चौधरी ने अपने बयान में कहीं थी। साथ ही प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाकर जहर पीना बताया था। इस मामले के दूसरे दिन भी मोघट पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस मामले में शहर में चल रहे ब्याज के अवैध कारोबार को उजागर किया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह से लोग व्याज वालों से परेशान होकर गलत कदम उठाते आए हैं लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती।