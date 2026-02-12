ये चोर खास हैं.. पुलिस के ही घर करता है चोरी, अब तक 16 पुलिस लाइन को बनाया निशाना

आरोपी दीपेश का कहना है कि पुलिस लाइन उसका साफ्ट टारगेट है। उसने अपने साथियों के साथ अब तक केवल पुलिसकर्मियों के घरों में चोरी की। उसे पता है कि रात्रिकालीन गश्त में पुलिसकर्मी अपने घरों पर ताला लगाकर चले जाते हैं, यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ पुलिसकर्मी लाइन क्वार्टर ले लेते हैं लेकिन यहां कम समय रहते हैं। वे अपने रुपए व गहने भी घर के अंदर रखते हैं। इसलिए उनके यहां से रुपए व गहने मिलने की पुरी संभावना होती है। अब तक की चोरी में कभी भी पुलिस के घर से खाली हाथ नहीं गया। 16 पुलिस लाइन को बनाया निशाना आरोपी दीपेश का कहना है कि वह और उसके साथी रमेश व भुरलिया पुलिस लाइन में चोरी करने आए थे। आरोपी दीपेश पर धार, होशगांदाबाद बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, इंदौर, देवास में 16 नकबजनी के अपराध दर्ज हैं।