गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय पर करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के 9 माह के दौरान कम से कम 4 बार महिला का स्वास्थ्य परीक्षण गांव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जाए। यदि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पाई जाती है, तो ब्लॉक या जिला स्तर पर स्थित अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसका उपचार कराया जाए, ताकि प्रसव के समय परेशानी न हो। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओपी जुगतावत के अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कौशल, डीपीएम शैलेंद्र सोलंकी, पुनासा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स भी मौजूद थे।