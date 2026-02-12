12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय पर करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

ओंकारेश्वर के पुलिस कंट्रोल रूम के सभाकक्ष में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें पुनासा ब्लॉक के अधिकारियों व स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जांच निर्धारित समय पर की जाएं। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 12, 2026

  • लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों का एक-एक माह का वेतन काटने के निर्देश

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के 9 माह के दौरान कम से कम 4 बार महिला का स्वास्थ्य परीक्षण गांव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जाए। यदि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पाई जाती है, तो ब्लॉक या जिला स्तर पर स्थित अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसका उपचार कराया जाए, ताकि प्रसव के समय परेशानी न हो। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओपी जुगतावत के अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कौशल, डीपीएम शैलेंद्र सोलंकी, पुनासा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स भी मौजूद थे।

डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतन काटने के निर्देश

कलेक्टर गुप्ता ने क्षय रोग मरीजों की स्क्रीनिंग कर, पोर्टल पर अपडेट न करने पर ग्राम रिछफल के मेडिकल ऑफिसर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम मोहना के ऑपरेटर, ग्राम पामाखेड़ी की एएनएम, ग्राम सरलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तथा एएनएम का एक-एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रसव पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण न करने तथा पोर्टल पर एंट्री न करने पर ग्राम सुलगांव की एएनएम के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने तथा मेडिकल ऑफिसर का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मरीजों की स्क्रीनिंग समय पर न करने पर मूंदी की एएनएम के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

गर्भवती महिलाओं की जानकारी पोर्टल पर समय पर अपडेट ना करने पर सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर के ऑपरेटर राहुल मालाकार को पद से पृथक करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मोरटक्का एवं केलवा के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन काटने के निर्देश भी दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय पर करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता ने क्यों की आत्महत्या, परिवार के लिए जाएंगे बयान, पुलिस खोलेगी बड़े राज !

BJP leader Suicide
खंडवा

वार्षिक परीक्षा : 9 वीं,11 वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जारी होंगे प्रवेश पत्र, 23 फरवरी से एग्जाम

board examinations
खंडवा

ये चोर खास हैं.. पुलिस के ही घर करता है चोरी, अब तक 16 पुलिस लाइन को बनाया निशाना

खंडवा

बोर्ड परीक्षा : पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में डर पर भारी परीक्षार्थियों का उत्साह, 152 अनुपस्थित

board exam
खंडवा

कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त? इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500

ladli behna yojana
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.