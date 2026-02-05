Mahakal: 15 फरवरी को मध्यरात्रि तक खुले रहेंगे पट, 16 को दिन में होगी ‘भस्म आरती’

Ujjain News: महाशिवरात्रि 2026 पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में उमडऩे वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन, सुरक्षा और सुविधाओं की रूपरेखा तय की है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 व 16 फरवरी की मध्यरात्रि तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुले रखने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में 1 जनवरी को ही 7 से 8 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं, ऐसे में प्रशासन भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।