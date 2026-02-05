तीर्थ नदियों को शुद्ध नहीं रख पाए तो भविष्य माफ नहीं करेगा : उमेशनाथ

राज्यसभा सदस्य ने नर्मदा–शिप्रा लिंक परियोजना को केवल पर्वकालीन व्यवस्था तक सीमित न रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से स्थायी रूप से नर्मदा जल से शिप्रा नदी में प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने परियोजना के बजट और क्षमता में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता बताई। साथ ही केंद्र सरकार से नमामि गंगे मिशन की तर्ज पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने, शून्य सीवरेज डंपिंग नीति लागू करने और वर्ष 2028 के सिंहस्थ से पहले शिप्रा में किसी भी गंदे नाले का प्रवाह पूरी तरह रोकने की मांग रखी। उन्होंने शिप्रा के उद्गम स्थल से उज्जैन तक नदी के पुनरुद्धार के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल गठित करने का भी आग्रह किया और केंद्र व राज्य सरकार से निर्मल एवं अविरल शिप्रा के संकल्प को धरातल पर उतारने की अपील की।