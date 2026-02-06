अब ग्रेनाइट पत्थर बनेगा शिवपुरी की पहचान

शिवपुरी. पत्थर व फर्शी के लिए प्रदेश व देशभर में विख्यात शिवपुरी जिले में अब ग्रेनाइट की खदानें भी संचालित होंगी और एक बड़े वर्ग को इसमें रोजगार मिलेगा। जिले के नरवर स्थित मगरौनी के पास ग्राम विची में 4 हेक्टेयर की एक खदान शुरू हुई है, जिसमें से ग्रेनाइट पत्थर निकल रहा है। इस खदान का 20 साल के लिए अनुबंध हुआ है। शिवपुरी जिले में यह पहली बार है जब यहां पर कोई खदान ग्रेनाइट की चालू हुई है। इस खदान को लेकर पिछले दो साल से तैयारी चल रही थी। इस तैयारी के दौरान ही माइङ्क्षनग विभाग ने लीज संचालक के साथ मिलकर इस खदान से निकले ग्रेनाइट को टेङ्क्षस्टग के लिए भेजा और फिर जाकर इस खदान को शुरू किया गया है। जनवरी माह में ही इस खदान को शुरू किया गया है।

इस खदान की लीज कराने के लिए लीज धारक ने शासन को 20 लाख रुपए 20 साल के अनुबंध के लिए दिए है तो वही माइङ्क्षनग विभाग को भी इस खदान से रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली राशि से आय होगी। इस खदान से निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर कङ्क्षटग व पॉलिङ्क्षसग के लिए किशनगढ़ राजस्थान जाएगा और उसके बाद देश भर में इसकी सप्लाई की जाएगी। चूंकि अब शिवपुरी जिले में पत्थर की खदानों का काम पिछले कुछ वर्षो की तुलना में कम हो गया है तो इस ग्रेनाइट की खदान के बाद जिले में इस कीमती पत्थर की अन्य खदानों का भी स्कोप देखा जा रहा है।