मंच छोड़कर भागे एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, गुस्साए लोगों ने नेताओं पर फेंकी कुर्सियां

Shivpuri- मध्यप्रदेश के शिवपुरी में रविवार को यूजीसी कानून मामले पर बवाल हो गया। यहां गुस्साए लोगों ने बीजेपी के नेताओं पर कुर्सियां फेंकी। शिवपुरी जिले के करैरा में सवर्ण समाज द्वारा यूजीसी के कथित ‘काला कानून’ के विरोध में निकाली गई शांतिपूर्ण रैली के दौरान पुलिस सहायता केंद्र पर अप्रत्याशित घटना घटी। केंद्र पर भाजपा के बजट सत्र का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक उसी समय रैली पुलिस सहायता केंद्र के सामने से गुजरी, जिसके बाद कुछ युवाओं ने भीड़ में से पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। इससे स्थिति बिगड़ गई। कुछ लोगों ने मौके पर रखे माइक को छीनकर ‘भाजपा मुर्दाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत भी उपस्थित थे जिन्हें बवाल के कारण मंच छोड़कर जाना पड़ा।