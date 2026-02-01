1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

मंच छोड़कर भागे एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, गुस्साए लोगों ने नेताओं पर फेंकी कुर्सियां

Shivpuri- सुरक्षा कारणों से एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रण​वीरसिंह रावत को मंच से हटना पड़ा

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

deepak deewan

Feb 01, 2026

MP BJP State Vice President Ranveer Singh Rawat fled the stage in Shivpuri

MP BJP State Vice President Ranveer Singh Rawat fled the stage in Shivpuri

Shivpuri- मध्यप्रदेश के शिवपुरी में रविवार को यूजीसी कानून मामले पर बवाल हो गया। यहां गुस्साए लोगों ने बीजेपी के नेताओं पर कुर्सियां फेंकी। शिवपुरी जिले के करैरा में सवर्ण समाज द्वारा यूजीसी के कथित ‘काला कानून’ के विरोध में निकाली गई शांतिपूर्ण रैली के दौरान पुलिस सहायता केंद्र पर अप्रत्याशित घटना घटी। केंद्र पर भाजपा के बजट सत्र का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक उसी समय रैली पुलिस सहायता केंद्र के सामने से गुजरी, जिसके बाद कुछ युवाओं ने भीड़ में से पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। इससे स्थिति बिगड़ गई। कुछ लोगों ने मौके पर रखे माइक को छीनकर ‘भाजपा मुर्दाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत भी उपस्थित थे जिन्हें बवाल के कारण मंच छोड़कर जाना पड़ा।

गुस्से में आए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में रखी कुर्सियों को तोड़ दिया जिससे लगभग आधा सैंकड़ा कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ ही पलों में पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर-उधर भागने लगे और शोर-शराबा बढ़ गया। पुलिस बल ने तत्काल हस्तक्षेप किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत से स्थिति संभाली और रैली के कुछ उग्र तत्वों को दूर हटाया।

भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल और नगर परिषद उपाध्यक्ष राजीव सिकरवार सहित अन्य नेता इस घटना से काफी नाराज दिखे। उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों के सामने वे तिलमिला कर रह गए। नेताओं ने पुलिस से शिकायत की कि लाइव प्रसारण के दौरान इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं।

सुरक्षा कारणों से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष को मंच से हटना पड़ा

कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष पवन लोधी, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा गौड़, जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। घटना के बाद लाइव प्रसारण कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आगे कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। सुरक्षा कारणों से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत को मंच से हटना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना सवर्ण समाज के आंदोलन में राजनीतिक तनाव को दर्शाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 06:06 pm

Published on:

01 Feb 2026 06:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / मंच छोड़कर भागे एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, गुस्साए लोगों ने नेताओं पर फेंकी कुर्सियां
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिवपुरी में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, भीड़ ने आरक्षक का सिर फोड़ा..वर्दी फाड़ी

shivpuri
शिवपुरी

भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…

SHIVPURI
शिवपुरी

सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

shivpuri
शिवपुरी

दिव्यांग शख्स ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से लगाई थी बैटरी वाली ट्राई साइकिल की गुहार, उमंग सिंघार ने दिला दी

MP News
शिवपुरी

15 साल गुजरे …. 101 करोड़ रुपए खर्च फिर भी सीवर प्रोजेक्ट अधूरा

शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.