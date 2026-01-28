सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

पुलिस ने मौके से 12 व 315 बोर के 7 देशी कट्टे सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटनास्थल पर हथियार बनाने वाली सामग्री जिसमें ग्राइंडर मशीन व लोहे के पाइप आदि सामान मिला है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी और यह लोग शिवपुरी जिले में ही यह अवैध हथियार खपाते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विनोद छावई टीआई करैरा ने बताया कि एक सूचना पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। दो लोगों को मौके से पकड़ा गया है जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।