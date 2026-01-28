सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

illegal arms factory sarpanch brother arrested
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 7 अवैध हथियार व 5 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के सामान के साथ मशीन भी जब्त की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक गांव के सरपंच का भाई है तो वहीं दूसरा कारीगर है जो यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
एएसपी संजीव मुले ने बताया कि टीआई करैरा विनोद छावई को मंगलवार को सूचना मिली थी कि ग्राम पपरेडू में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना पर से पुलिस तुरंत गांव पहुंची और बताए गए स्थान पर छापा तो वहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को पकड़ा है जिनके नाम सुखदेव रावत व परशुराम झा है। सुखदेव रावत पपरेडू गांव के सरपंच मनोज रावत का भाई है जो कि इस अवैध हथियार की फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। दूसरा आरोपी परशुराम झा यूपी के झांसी जिले का रहने वाला है और वो कारीगर है जो अवैध हथियार बनाता था।
पुलिस ने मौके से 12 व 315 बोर के 7 देशी कट्टे सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटनास्थल पर हथियार बनाने वाली सामग्री जिसमें ग्राइंडर मशीन व लोहे के पाइप आदि सामान मिला है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी और यह लोग शिवपुरी जिले में ही यह अवैध हथियार खपाते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विनोद छावई टीआई करैरा ने बताया कि एक सूचना पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। दो लोगों को मौके से पकड़ा गया है जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
