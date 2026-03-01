शादी में आ रही दुल्हन की कार का एक्सीडेंट, दुल्हन और जीजा की मौत

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल अशोकनगर पहुंचाया गया था। यहां से डॉक्टरों ने दुल्हन साक्षी सहित दो लोगों (दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों) की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल में इलाज के दौरान बुधवार 11 मार्च को दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई थी। हादसे में गंभीर घायल दुल्हन साक्षी का इलाज चल रहा था और रविवार 15 मार्च को इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पहले जीजा और अब दुल्हन की मौत से परिवार पर दुखों क का पहाड़ टूट पड़ा है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं।