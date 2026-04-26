लव मैरिज के एक साल बाद युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान

शहर के बाबा मंदिर के पास रहने वाले उत्कर्ष शिवहरे ने 2 फरवरी 2025 को भोपाल निवासी रिया शिवहरे से लव मैरिज की थी। उत्कर्ष के परिजन ने बताया कि शुरूआत के कुछ दिन तो सबकुछ सही चला, लेकिन बाद में रिया के व्यवहार में बदलाव आ गया। छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने लगी। तीन महीने पहले रिया अपने मायके चली गई। उत्कर्ष ने कई बार पत्नी को घर लाने का प्रयास किया, लेकिन रिया व ससुराल पक्ष से ससुर जितेन्द्र शिवहरे, साला ध्रुव, साली रियम कई दिन से उत्कर्ष को तरह तरह से परेशान कर रहे थे। इसी से तंग आकर उत्कर्ष ने 19 अप्रैल को सल्फास गटककर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले युवक ने प्रताड़ित करने वाले लोगों के नाम लेकर एक वीडियो छोड़ा और उसके बाद पुलिस ने पत्नी सहित ससुर, साले व साली पर दुष्प्रेरण का केस दर्ज कर साली को छोड़ शेष तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजा गया है।