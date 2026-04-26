26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

लव मैरिज के एक साल बाद युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान

MP News: आत्महत्या करने से पहले युवक ने पत्नी, ससुर और साले पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया. एक साल पहले की थी लव मैरिज।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Apr 26, 2026

shivpuri

पत्नी के साथ मृतक उत्कर्ष की फाइल फोटो (सोर्स- पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना अंतर्गत बीते दिनों सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, ससुर और साले को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में एक और आरोपी मृतक की साली फिलहाल फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सांई बाबा मंदिर के पास रहने वाले एक युवक ने बीते दिनों सल्फास खा लिया था, युवक को परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। युवक ने एक साल पहले ही भोपाल निवासी युवती से लव मैरिज की थी और हर रोज छोटी-छोटी बात पर लड़ाई झगड़े के बाद युवती अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी।

एक साल पहले की थी लव मैरिज

शहर के बाबा मंदिर के पास रहने वाले उत्कर्ष शिवहरे ने 2 फरवरी 2025 को भोपाल निवासी रिया शिवहरे से लव मैरिज की थी। उत्कर्ष के परिजन ने बताया कि शुरूआत के कुछ दिन तो सबकुछ सही चला, लेकिन बाद में रिया के व्यवहार में बदलाव आ गया। छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने लगी। तीन महीने पहले रिया अपने मायके चली गई। उत्कर्ष ने कई बार पत्नी को घर लाने का प्रयास किया, लेकिन रिया व ससुराल पक्ष से ससुर जितेन्द्र शिवहरे, साला ध्रुव, साली रियम कई दिन से उत्कर्ष को तरह तरह से परेशान कर रहे थे। इसी से तंग आकर उत्कर्ष ने 19 अप्रैल को सल्फास गटककर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले युवक ने प्रताड़ित करने वाले लोगों के नाम लेकर एक वीडियो छोड़ा और उसके बाद पुलिस ने पत्नी सहित ससुर, साले व साली पर दुष्प्रेरण का केस दर्ज कर साली को छोड़ शेष तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजा गया है।

पत्नी, ससुर और साला गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में 23 अप्रैल को चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया और शनिवार को भोपाल से आरोपी पत्नी रिया, ससुर जितेन्द्र व साले ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। जबकि साली रियम फरार है। उत्कर्ष के परिजन का कहना है कि इन आरोपियों ने मिलकर उनके बेटे की जान ली है। थाना प्रभारी फिजिकल थाना कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि युवक की खुदकुशी के मामले में चार लोगों पर केस दर्ज किया था। तीन आरोपियों को भोपाल से पकड़ लिया है। एक आरोपी फरार है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, विवेचना जारी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में पति ने पत्नी के निजी फोटो-वीडियो वायरल किए, सालभर पहले हुई है शादी
सागर
bina

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 10:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / लव मैरिज के एक साल बाद युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस जिले में मिला 'खजाना', बेस्ट क्वालिटी का कीमती पत्थर करेगा मालामाल

shivpuri
शिवपुरी

शादी का कार्ड देने आए, पैर छुए और महिला के सिर में गोली मारी

shivpuri
शिवपुरी

पुत्र मोह में IPS से भिड़ने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को पार्टी ने दिया नोटिस

BJP MLA Pritam Lodhi
शिवपुरी

बेटे को थाने बुलाने से बिफरे बीजेपी विधायक के खिलाफ IPS एसोसिएशन ने लिखा पत्र

bjp mla pritam lodhi
शिवपुरी

विधायक प्रीतम लोधी के धमकी भरे वीडियो पर सियासत, जीतू पटवारी ने लिखा- ‘…सत्ता के नशे में चूर’

MLA Pritam Lodhi
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.