विधायक प्रीतम लोधी के धमकी भरे वीडियो पर सियासत, जीतू पटवारी ने लिखा- ‘…सत्ता के नशे में चूर’

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी द्वारा एसडीओपी को दी गई धमकी भरे वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद है- '20 साल से भाजपा को सर आंखों पर बिठाने वाली जनता को भाजपा विधायक पुत्र सरेआम रौंद रहे हैं और विधायक पुलिस IPS से कह रहे हैं। मेरा बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा, तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना! हमारा इतिहास भी देख लेना, अपनी औकात में रहो! आज जनता के सामने भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट रूप से सामने है।'