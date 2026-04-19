थार से पांच लोगों को टक्कर मारने वाला भाजपा विधायक का बेटा थाने में तलब

16 अप्रैल को भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने अपनी थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर मारी थी। घटना के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो घायलों को धमकाते हुए कह रहा था कि उसने सायरन और हॉर्न बजाया था, फिर भी वे क्यों नहीं हटे। उसने तब बाइक सवारों से यह भी पूछा था कि वो तीन सवारियों को बैठाकर बाइक लहराकर क्यों चला रहे थे। इस घटना के बाद पीड़ित संजय पुत्र कमल सिंह परिहार निवासी ग्राम संहेडा थाना बड़ौनी ने करैरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने कुछ लोगों के साथ बाइक पर सवार होकर पुलिस सहायता केन्द्र से करैरा तहसील तरफ जा रहे थे। तभी एक काले रंग की थार ने उन्हें सहित 5 लोगों में टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने वाला लग्जरी वाहन चालक पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का पुत्र दिनेश लोधी था, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।