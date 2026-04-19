हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास, पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवन

हर्षा रिछारिया मूल रूप से भोपाल (मध्य प्रदेश) की रहने वाली एक मॉडल, एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। दो साल पहले उन्होंने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी और अब उत्तराखंड में रहती हैं। हर्षा रिछारिया 4 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थीं। पीले वस्त्र, रुद्राक्ष माला और माथे पर तिलक धारण कर निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में हिस्सा लेने के कारण हर्षा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं थीं और वायरल हो गई थीं।