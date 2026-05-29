MP के महाकाल मंदिर में कपल ने की सगाई, वीडियो में लिखा- जब महाकाल राजी तो क्या करेगा काजी

Mahakal Temple Engagement Video: देश के ज्योतिर्लिंगों में मोबाइल ले जाना और फोटो-वीडियो बनाना प्रतिबंधित रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां दिल्ली से आए कपल की सगाई की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कपल ने वीडियो को इंस्टाग्राम में पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा- 'जब महाकाल राजी तो क्या करेगा काजी।' दोनों ने एक-दूसरे को नंदी हॉल में बाबा महाकाल के सामने रिंग पहनाई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो ने एक बार फिर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी एंट्री को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए है।