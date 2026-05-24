फेसबुक-इंस्टाग्राम से इलाज करने वाला एमपी का ‘सोशल मीडिया डॉक्टर’ बेनकाब, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

जांच में चौंकाने वाली बात जो सामने आई कि, अस्पताल संचालक डॉक्टर संदीप यादव के पास आयुर्वेद की डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एलोपैथिक मेडिसिन से मरीजों का धड़ल्ले से इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अस्पताल पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में मरीज मौजूद थे, जिन्हें समझाइश देते हुए टीम ने रवाना किया। उन्हें बताया कि, जिस शख्स के पास इलाज करने की डिग्री ही नहीं, आखिर वो आपकी बीमारी ठीक कर कैसे सकता है? इसके बाद कार्रवाई करते हुए टीम ने अस्पताल से बड़ी मात्रा में अमानक और संदिग्ध दवाइयां भी बरामद की गईं।