बाल काटे, कपड़े फाड़े और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर दंपती का निकाला जुलूस, उज्जैन में अमानवीयता

पीड़िता ने बताया कि उसने वर्ष 2023 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से जमीन के बंटवारे को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। वह पति के साथ इंदौर में किराए के मकान में रहती है। जमीन के हिस्से के बंटवारे के सिलसिले में तीन दिन पहले वह ग्राम अरनिया वेणा स्थित अपने ससुराल आई थी। वह अपने घर के कमरे में थी तभी कुछ लोग जबरन घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उसके बाल व हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर पहले से अन्य लोग मौजूद थे, सभी ने मिलकर लात-घूंसों से मारपीट की, जमीन पर घसीटा और गाली-गलौज की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीन महिलाओं ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके सिर के बाल काट दिए। साथ ही उसके पहने हुए कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव के लोगों के सामने उसका जुलूस निकाला गया।