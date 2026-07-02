‘सिया ने जरा सा भी धैर्य नहीं रखा…’, मम्मी-पापा भी जिम्मेदार, उज्जैन में बोलीं महिलाएं

Ketan Murder Case: एमपी के उज्जैन शहर में हाल ही में पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड को लेकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं में गहरा आक्रोश और चिंता देखी जा रही है। इस दुखद घटना और बदलते सामाजिक ताने-बाने को लेकर शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नारियों ने अपनी बेबाक राय रखी है। सभी ने एक सुर में कहा है कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जहां सख्त कानून की जरूरत है, वहीं माता-पिता को भी अपनी बेटियों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। पत्रिका ने इस चर्चित मामले को लेकर विभिन्न वर्ग से जुड़ी महिलाओं से चर्चा की।