उज्जैन में मौत का खेल! मुहर्रम जुलूस में कार को क्रेन से लटकाकर किया धमाका, 4 पर FIR

Ujjain Muharram Procession Car Blast- मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस में धार्मिक आयोजन के नाम पर हाई-वोल्टेज स्टंट किया गया। अड़ान मोहल्ले से निकले जुलूस में एक कार को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर उसके ऊपर युवकों ने लाल झंडे लहराए और बाद में वाहन में धमाके जैसा प्रदर्शन किया। नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजकों, प्रदर्शन करने वालों और क्रेन उपलब्ध कराने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।