ड्यूटी पर जा रही 19 वर्षीय युवती पर बीच बाजार में चाकू से 14 वार, उज्जैन में फैली दहशत

उज्जैन के बापू नगर की रहने वाली पूजा रजक फ्रीगंज स्थित दयाल फार्मा में कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो रोजाना की तरह शुक्रवार को भी दोपहर करीब 1 बजे ड्यूटी पर जा रही थी। तभी दवा बाजार के मेन गेट पर एक युवक ने उसका रास्ता रोका। युवक और पूजा के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और फिर युवक ने अचानक से चाकू निकालकर पूजा पर हमला कर दिया। पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें पहले युवक-युवती के बीच बातचीत होती नजर आ रही है और फिर युवक युवती पर चाकू से हमला करते दिख रहा है। बताया गया है कि आरोपी ने युवती पर चाकू से 14 वार किए हैं।