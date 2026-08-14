एमपी के सांसद ने अमित शाह पर 8 माह में लिख डाली बड़ी किताब, बताया “नए भारत का चाणक्य”

amit shah : एमपी के एक सांसद अब लेखक भी बन गए हैं। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने बीजेपी के शीर्ष व दिग्गज नेता, देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर पुस्तक लिखी है। उन्होंने नए भारत के चाणक्य : अमित शाह - रणनीति, संकल्प और सत्ता शीर्षक से पुस्तक लिखी। सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। गुरुवार को नई दिल्ली में इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वयं के द्वारा लिखित इस पुस्तक की प्रति भी गृह मंत्री को भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई।