Ujjain news: सबको रूला गया 20 साल का जय, दुकान से छूटने के बाद रात 2 बजे आई बुरी खबर

इलेक्ट्रॉनिक दुकान से छूटे जय (20) पिता राजू सिसौदिया निवासी कालापत्थर ने रात 11 बजे रिश्तेदार नीतेश, पीयूष, जावेद और अन्य दोस्तों के साथ शिप्रा में स्नान का प्लान बनाया। सभी शिप्रा नदी के रामघाट पर नहाने पहुंचे। यहां स्नान के दौरान जय गहरे पानी में चला गया। जय को डूबता देख उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, परंतु वे उसे बचा नहीं सके। शोर सुनकर तैराक दलों ने नदी में गोता लगाया और उसके ढाई से तीन घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला। सुबह जय का शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौपा है। जय के साथियों ने बताया कि जय को तैरना नहीं आता था। महाकाल थाने के कास्टेबल हेमंत जाधव ने बताया कि जय नानाखेड़ा स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करता था।