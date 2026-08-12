12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

Ujjain news: सबको रूला गया 20 साल का जय, दुकान से छूटने के बाद रात 2 बजे आई बुरी खबर

Young man drowned: इलेक्ट्रॉनिक दुकान से छूटकर दोस्तों के साथ जाना जय के लिए भारी पड़ गया। हादसे के बाद से जय के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Aug 12, 2026

Young man drowned: 20 साल के जय की मौत (Photo Source - Patrika)

Young man drowned: 20 साल के जय की मौत (Photo Source - Patrika)

Ujjain news: एमपी के उज्जैन शहर में 20 साल का जय परिवार और दोस्त सबको रुला गया। किसी को नहीं पता था कि दुकान से छूटने के बाद देर रात ऐसी बुरी खबर आएगी। घर में जय की मौत के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि हमे नहीं पता था कि जय दुकान से कभी घर नहीं पहुंचेगा, इसका शव लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जय रात 10 बजे इलेक्ट्रॉनिक दुकान से छूटने के बाद दोस्तों के साथ शिप्रा में नहाने पहुंचा और गहरे पानी में डूब गया।

रामघाट पर रात करीब 11 बजे हुए हादसे के बाद साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंचे तैराक दल ने रात करीब 2 बजे युवक का शव नदी से बाहर निकाला। परिजन ने बेटे की मौत के लिए साथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है।

तीन घंटे की गई मशक्कत

इलेक्ट्रॉनिक दुकान से छूटे जय (20) पिता राजू सिसौदिया निवासी कालापत्थर ने रात 11 बजे रिश्तेदार नीतेश, पीयूष, जावेद और अन्य दोस्तों के साथ शिप्रा में स्नान का प्लान बनाया। सभी शिप्रा नदी के रामघाट पर नहाने पहुंचे। यहां स्नान के दौरान जय गहरे पानी में चला गया। जय को डूबता देख उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, परंतु वे उसे बचा नहीं सके। शोर सुनकर तैराक दलों ने नदी में गोता लगाया और उसके ढाई से तीन घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला। सुबह जय का शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौपा है। जय के साथियों ने बताया कि जय को तैरना नहीं आता था। महाकाल थाने के कास्टेबल हेमंत जाधव ने बताया कि जय नानाखेड़ा स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करता था।

पुलिस के अनुसार, दोस्तों ने पूछताछ में बताया कि जय रात करीब 10 बजे दुकान से छूटा था। उसने सारे दोस्तों के साथ शिप्रा स्नान का प्लान बनाया। साथियों का कहना है कि जय को तैरना नहीं आता था। वह पानी में डूबने लगा तो साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे और गहरे पानी के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। सूचना के बाद पुलिस और तैराक दल ने तलाश शुरू की और कुछ देर बाद शव बरामद कर लिया।

बेटे की मौत के लिए साथी जिम्मेदार

पुलिस ने सुबह जय का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजन को सौप दिया। परिवारवालों का कहना है कि जय इकलौता था। उसके पिता पेंटर हैं और मकानों की पुताई का काम करते है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के लिए उसके साथी जिम्मेदार हैं, जो उसे नदी में देर रात नहाने के लिए लेकर पहुंचे।

Gwalior news: ‘मेरा बच्चा ला दो…’, घर पहुंचने से 10 किमी. दूर दुनिया छोड़ गया कल्याण, घर वाले करते रहे इंतजार

ये भी पढ़ें
Road accident: रोड एक्सीडेंट में कल्याण की मौत (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 02:03 pm

Published on:

12 Aug 2026 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / Ujjain news: सबको रूला गया 20 साल का जय, दुकान से छूटने के बाद रात 2 बजे आई बुरी खबर

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ujjain News: संकरी रोड बनेगी 30 मीटर चौड़ी फोरलेन, सिंहस्थ-2028 से पहले पूरा होगा काम

piplinaka okhaleshwar four-lane road construction simhastha 2028 projects
उज्जैन

उज्जैन में उमड़े लाखों भक्त, 13 घंटों में बिका महाकाल का 84 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद

उज्जैन में सोमवार को महाकाल दर्शन
उज्जैन

Ujjain news: मानसून में रहें सतर्क ! दूषित जल से फैल रहे डायरिया, टाइफाइड और पीलिया के मामले

Contaminated water: दूषित पानी दे सकता है बीमारी (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

एमपी के पूर्व मंत्री पारस जैन का निधन, उज्जैन के कई बार रहे विधायक, बीजेपी में पसरा शोक

स्वर्गीय पारस जैन
उज्जैन

100% रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों को मिलेगा 1-1 लाख, उज्जैन में खुलेगी धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी

CM Mohan Yadav Announcement
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.