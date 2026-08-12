Gwalior news: ‘मेरा बच्चा ला दो…’, घर पहुंचने से 10 किमी. दूर दुनिया छोड़ गया कल्याण, घर वाले करते रहे इंतजार

Gwalior news: 15 अगस्त तक की छुट्टी लेकर घर जा रहा बेटा घर पहुंच ही नहीं सका। उससे पहले घर वालों को उसकी मौत की खबर मिल गई। जिस बेटे का घर पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो घर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। कल्याण के परिवार में लोग बस यही कहते रहे कि मेरा बच्चा वापस ला दो। बता दें कि बाइक से भोपाल से घर लौट रहे युवक को लखनौती पुल (झांसी रोड) पर गाड़ी कुचलकर भाग गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतक भोपाल में काम करता था, 15 अगस्त तक का अवकाश लेकर आ रहा था। घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर उसके साथ हादसा हो गया।