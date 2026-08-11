Gwalior news: 200 गैस सिलेंडर लीक, अगर आपका सिलेंडर लीकेज हो तो तुरंत करें ये 5 काम

रेगुलेटर बंद करें: सबसे पहले सिलेंडर का स्विच/रेगुलेटर तुरंत 'ऑफ' कर दें।

बिजली के स्विच को हाथ न लगाएं: घर का कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच न तो ऑन करें और न ही ऑफ। स्पार्क से आग लग सकती है।

खिड़की-दरवाजे खोल दें: गैस को बाहर निकालने के लिए तुरंत घर के सारे खिड़की और दरवाजे पूरे खोल दें।

माचिस या अगरबत्ती न जलाएं : रसोई में किसी भी तरह की आग या सिगरेट/अगरबत्ती तुरंत बुझा दें।

आपातकालीन नंबर पर कॉल करें : सुरक्षित स्थान पर बाहर आकर 1906 या अपनी गैस एजेंसी के आपातकालीन नंबर पर तुरंत सूचना दें।