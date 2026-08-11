भिंड रोड पर गुंडागर्दी का खेल! लठैत वसूल रहे 300 रुपए गाड़ी

हाइवे पर चलने वाली गाडिय़ों(मालवाहक वाहन) से रंगदारी वसूलने का खेल डकैतों से लेकर लोकल रंगबाजों को रास आ रहा है। हाल ही में 30 हजार रुपए के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर ने टैरर टैक्स नहीं देने पर घाटीगांव में गोलियां चलाकर एक कंटेनर के 12 टायर फोडक़र दहशत फैलाई है। इसके बावजूद वसूली का धंधा थमा नहीं है। भिंड रोड पर टैरर टैक्स वसूली का धंधा रोज रात को चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस गश्त और सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भिंड रोड पर लाठी-डंडे लिए बाइक सवार रंगबाज वसूली के लिए ट्रकों का पीछा करते और उनके ड्राइवरों को डरा धमका कर जबरन गाडिय़ां रुकवा रहे हैँ। उधर ग्वालियर और भिंड खुलेआम टैरर टैक्स वसूली का खेल एक दूसरे के पाले में फेंक रही है।