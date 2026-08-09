Gwalior News: स्कॉर्पियो में महिला से दुष्कर्म, नौकरी का झांसा देकर जंगल में ले गया आरोपी

31 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसे अच्छी नौकरी की तलाश थी। इसी बात का फायदा आरोपी ने उठाया, आरोपी से उसकी सामान्य जान पहचान थी। आरोपी ने उसे सिलाई सेंटर में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 अगस्त की शाम को मिलने के लिए हरदौल गार्डन बुलाया था। क्योंकि वो आरोपी को जानती थी इसलिए उससे मिलने के लिए चली गई। पीड़िता के मुताबिक जब वो हरदौल गार्डन पहुंची तो कुछ देर बात करने के बाद आरोपी ने उसे अपनी स्कॉर्पियो में बैठाया और फिर कलेक्ट्रेट पहाड़ी के जंगल में ले गया। जंगल में स्कॉर्पियों में ही आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे वापस हरदौल गार्डन के पास छोड़कर फरार हो गया।