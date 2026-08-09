35 साल पहले भी थम गई थी छात्र राजनीति की ‘चुनावी घंटी’… फिर हाईकोर्ट के स्टे के बाद बदली पूरी व्यवस्था

ग्वालियर. प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की वापसी के साथ छात्र राजनीति का वह दौर भी चर्चा में है, जब 35 साल पहले 1991 में हाईकोर्ट के स्टे ने चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया था। उस समय ग्वालियर के कॉलेजों, खासकर एमएलबी कॉलेज में चुनावी सरगर्मी चरम पर थी। अध्यक्ष पद के दावेदार मैदान में उतर चुके थे, छात्र संगठनों ने प्रचार शुरू कर दिया था और चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह था। इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की चुनाव प्रक्रिया पर स्टे दे दिया। छात्र आंदोलन समिति के सदस्य और अध्यक्ष पद के दावेदार शिववीर सिंह भदौरिया, मानङ्क्षसह राजपूत और आशीष दुबे स्वयं जबलपुर पहुंचे और स्टे की प्रति लेकर तत्कालीन कलेक्टर बसंत सिंह को सौंपी। छात्र नेताओं का तर्क था कि हाईकोर्ट का स्टे केवल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की चुनाव प्रक्रिया पर है, इसलिए ग्वालियर के कॉलेजों में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने कानून-व्यवस्था और पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला देते हुए चुनाव कराने से इनकार कर दिया। छात्र नेताओं ने इसके पीछे राजनीतिक दबाव होने का भी आरोप लगाया था। चुनाव के साथ कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे थे छात्र: उस दौर का छात्र आंदोलन सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं था। छात्रों ने आयु सीमा संबंधी प्रतिबंध हटाने, नियमित छात्रसंघ चुनाव कराने, एमएलबी कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने और अलग लॉ कॉलेज खोलने जैसी मांगें भी उठाईं। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण पर रोक, शिक्षकों की ट्यूशनखोरी पर नियंत्रण, बेरोजगार छात्रों को भत्ता देने तथा खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा थी।