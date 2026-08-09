गेट खुलने में देरी पर विवाद, पड़ोसी ने कार से मारी टक्कर, गिरते ही बैक गियर डालकर फिर कुचला

ग्वालियर। अचलेश्वर एन्क्लेव कॉलोनी में शुक्रवार देर रात गेट खुलने में हुई मामूली देरी का विवाद जानलेवा हमले में बदल गया। पीछे से आ रहे पड़ोसी ने पहले कार से हॉर्न बजाने को लेकर विवाद किया और इसके बाद पड़ोसी को गाड़ी से टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने कार बैक कर दोबारा उसके ऊपर चढ़ा दी। पीड़ित कार के नीचे फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कॉलोनीवासियों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बहोड़ापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।