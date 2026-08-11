‘नगर अध्यक्ष ने मेरा किडनैप कर लिया’, इंदौर में बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह

सिंह ने बताया कि अगस्त क्रांति से पहले 8 अगस्त को बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन का विचार किया। 9 को आसिफ अली ने तिरंगा फहराकर अगस्त क्रांति की घोषणा की और भारत छोड़ो आंदोलन की जो चिंगारी भड़की और उसकी आग इंदौर में देखने को मिली। 11-12 अगस्त 1942 को इंदौर के प्रजा मंडल के लोगों ने मीटिंग हुई। होलकर कॉलेज के बच्चों ने बहुत बड़ी यात्रा निकाली और आंदोलन किया। अंग्रेजों ने उस यात्रा में शामिल बच्चों पर आंसू गैस छोड़ी और लाठियां बरसाई। अगस्त क्रांति का जो केंद्र था वह हमारा इंदौर बना।