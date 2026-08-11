Indore news: 12 से 15 अगस्त तक नहीं भेज सकेंगे पार्सल, रेलवे ने लगाई रोक

Indore news: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर रोक लगा दी गई है। इसका सीधा असर इंदौर से दिल्ली जाने वाले पार्सल पर पड़ेगा। इंदौर से रोजाना रेलवे सहित अन्य माध्यमों से बड़ी संख्या में पार्सल दिल्ली भेजे जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का सामान दिल्ली पहुंचना जरूरी है, उन्हें अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।