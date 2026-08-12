महंगी धातुओं ने घटाया राखियों का वजन, कलाई पर सजेगी लाइटवेट चमक, साथ में लगा रहे रेशम का धागा भी

ग्वालियर. भाई-बहन का पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। सराफा बाजार में सोने-चांदी की खास राखियां बिकने के लिए आ चुकी हैं। हालांकि इस साल सोना और चांदी के महंगे दामों ने सोना-चांदी की राखियों में थोड़ा बदलाव ला दिया है। इस बार बाजार में हल्के और कम वजन की आकर्षक राखियां बिक रहीं हैं। खास बात ये है कि सोना-चांदी की इन राखियों के साथ रेशम का धागा भी लगाया जा रहा है। खासतौर पर राजकोट और मुंबई से आ रहीं इन राखियों में राशि, नाम, स्वस्तिक, ओम और त्रिशूल जैसे कस्टमाइज्ड डिजाइन विशेष पसंद आ रहे हैं। सराफा कारोबारी गौरव गोयल के मुताबिक हल्के वजन की चांदी की राखी में रेेशम का धागा लगाया गया है। ये एक से दो ग्राम के बीच की हंै। इनके दाम 300 से 1000 रुपए तक हैं। वहीं इस बार सोने के रेट भी काफी अधिक हैं। सोने की राखी में आधा से तीन ग्राम तक की राखियां 8 हजार से 30 हजार रुपए तक बिक रहीं हैं। इन राखियों के पीस फैलाकर वजन कम करके बनाया गया है।