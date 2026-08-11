सालों के इंतजार के बाद रेलवे ने खुद लगाया पार्सल स्कैनर, अब हर सामान की होगी जांच

रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मोर्चे पर चल रही बड़ी लापरवाही आखिरकार खत्म हो गई है। स्टेशन पर हर महीने लाखों रुपए के पार्सल बुक होते हैं, लेकिन लंबे समय से यहां सामान की जांच के लिए कोई स्कैनर ही नहीं था। इस गंभीर सुरक्षा चूक को दूर करते हुए अब रेलवे प्रशासन ने खुद पहल कर स्टेशन पर आधुनिक पार्सल स्कैनर स्थापित कर दिया है। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से अब पार्सल में बुक होने वाले हर सामान और यात्रियों के लगेज की पुख्ता जांच हो सकेगी।

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