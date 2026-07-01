पीजी कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल की अमर्यादित भाषा, बीना में लिपिक के घर में घुसकर गाली-गलौज करते CCTV में कैद

लिपिक अनीता रोहित ने प्राचार्य डॉ. रेखा बरेठिया पर आरोप लगाया है कि प्राचार्य उनके घर पर कब्जा करना चाहती हैं। प्राचार्य ने सीआर खराब करने की धमकी दी है और प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेजकर घर की निगरानी कराई जा रही है और गुंडा बुलाकर मकान खाली कराने की बात कहती हैं। महिला कर्मचारी ने जान का खतरा भी बताया है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। प्राचार्य द्वारा गाली-गलौज करने पर महिला कर्मचारी पीछे के दरवाजे से छोटी बजरिया पुलिस चौकी पहुंची थीं और चौकी प्रभारी आरके जोरम को पूरा घटनाक्रम बताया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची थी।