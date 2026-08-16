Sagar News: गैस डिलीवरी करने वाले के घर में मिला 4 करोड़ से ज्यादा कैश, बेटे की एक गलती पड़ी भारी

घर में रखे 4 बैग में करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक राशि होने का अनुमान है। पुलिस ने नोट गिनने की मशीन मंगाई और गिनती शुरू की। पुलिस ने मामले में अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक बैग की गिनती में करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिले हैं। ऐसे 3 बैग और थे, जिनती गिनती देर रात तक जारी रही। पूछताछ में पता चला कि सौरभ के पिता एक गैस एजेंसी में डिलीवरी करते हैं, जबकि मां भी मजदूर है। पुलिस ने सदस्यों से पूछताछ की, तो उनका कहना था कि यह राशि भोपाल में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार की है जो कि इंजीनियर है। वहीं पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि यह राशि हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है।