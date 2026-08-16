Sagar News: गैस डिलीवरी करने वाले के घर में मिला 4 करोड़ से ज्यादा कैश, बेटे की एक गलती पड़ी भारी

police seize over 4 crore cash from house, मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी व इनसेट में घर से कैश ले जाते हुए कर्मचारी (Source-Patrika)
Sagar Cash Seizure: मध्यप्रदेश के सागर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां तिली चौराहे के पास गोपालगंज पुलिस ने घर से 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपये बरामद किए हैं। जिस व्यक्ति के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है वो गैस डिलीवरी का काम करता है और उसकी पत्नी मजदूरी करती है। एक बेटा भी है और उसी बेटे की एक गलती के कारण रुपये जब्त हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि पैसा हवाला का हो सकता है, जबकि परिवार के सदस्य भोपाल के एक रिश्तेदार के रुपये होने की बात कह रहा है।
सौरभ अहिरवार नाम के युवक ने बीते दिनों अवैध हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डाले थे। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस तिली क्षेत्र स्थित उसके घर पर पहुंची। पुलिस टीम के घर में पहुंचते ही वहां पर एक साथ रखे चार बैग मिले। पुलिसकर्मी ने एक बैग खोला तो उसमें नोट भरे हुए थे। चारों बैगों में नोट देखकर पुलिस हैरान रह गई और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी।
बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना पर बैंक, आयकर सहित पुलिस व जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। छोटी-छोटी गलियों के बीच मौजूद सौरभ के घर के आसपास आला अधिकारी डेरा जमाए रहे। मकान का दरवाजा बंद कर कार्रवाई की गई, घर से आने-जाने वालों पर रोक लगा दी गई। पैसे गिनने की मशीन पहुंची, फिर अधिकारी भी एक के बाद एक अंदर जाते दिखे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने केस से संबंधित जानकारी देने से परहेज किया।
घर में रखे 4 बैग में करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक राशि होने का अनुमान है। पुलिस ने नोट गिनने की मशीन मंगाई और गिनती शुरू की। पुलिस ने मामले में अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक बैग की गिनती में करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिले हैं। ऐसे 3 बैग और थे, जिनती गिनती देर रात तक जारी रही। पूछताछ में पता चला कि सौरभ के पिता एक गैस एजेंसी में डिलीवरी करते हैं, जबकि मां भी मजदूर है। पुलिस ने सदस्यों से पूछताछ की, तो उनका कहना था कि यह राशि भोपाल में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार की है जो कि इंजीनियर है। वहीं पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि यह राशि हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है।
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सागर
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