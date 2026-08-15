Gwalior News: बिस्तर में दुबके सांप ने हवलदार को डसा, AI से इलाज पूछकर बचाई जान

Gwalior Constable Snake Bite: मध्यप्रदेश में बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सर्पदंश का एक और मामला ग्वालियर से सामने आया है, यहां बिजौली थाने में पदस्थ एक हवलदार को थाना परिसर में ही बने सरकारी क्वार्टर में बिस्तर में दुबके करैत सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही हवलदार ने शोर मचाया तो थाने में मौजूद स्टाफ भागकर क्वार्टर में पहुंचा तो करैत सांप बिस्तर के पास नजर आया। थाना प्रभारी ने तुरंत मोबाइल से सांप की फोटो खींची और AI से इलाज पूछा, इसके बाद हवलदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।