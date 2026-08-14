Gwalior news: 15 साल के बच्चों की जुबान पर भी ‘एंग्जायटी’ और ‘ट्रॉमा’, पैरेंट्स इग्नोर न करें ये 7 संकेत

Mental Health: "आज बहुत एंग्जायटी हो रही है…", "मुझे शायद थेरेपी की जरूरत है…" जैसे वाक्य अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। 15 साल तक के बच्चे भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में एंग्जायटी, ट्रॉमा, थेरेपी और ओवरथिंकिंग जैसे मनोवैज्ञानिक शब्दों का सहज इस्तेमाल कर रहे है। स्कूल, ट्यूशन और सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर चर्चा होने से ये शब्द नई पीढ़ी की भाषा का हिस्सा बनते जा रहे हैं।