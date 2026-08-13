MP News : न कॉल आया ना लिंक क्लिक की, खाते से निकल गए 1.76 लाख

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन का बैंक खाता लंबे समय से शहर के कटरा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में संचालित है। इसी खाते में उनकी पेंशन और अन्य जमा राशि भी है। पीड़ित के बेटे संतोष जैन ने बताया कि, वे लोग जब बैंक पहुंचे और खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, तब इस बड़ी ठगी का खुलासा हुआ। ठगों ने खाते से कुल 176902 रुपए तीन बार में साफ किए। पहला ट्रांजेक्शन 100000 रुपए का किया गया, इसके बाद दूसरा 2 रुपए और तीसरी बार में 76900 रुपए निकाले गए। बेटे संतोष जैन ने बताया कि, उनके पिता ताराचंद जैन राशि दान करने के उद्देश्य से पिछले काफी समय से बचा-बचाकर बैंक खाते में जमा कर रहे थे।