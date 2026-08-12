12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

Sagar News: ट्रक के केबिन की उसी डिक्की में छिपी थी जहरीली नागिन, जिसके ऊपर बैठा था हेल्पर

Snake Rescue: डिक्की में से पेंचकस, पाना निकालते वक्त दिखी नागिन की पूंछ, नागिन देख हेल्पर ने ड्राइवर को और फिर स्नेक कैचर को दी सूचना।
2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Aug 12, 2026

sagar snake rescue

cobra nagin found in truck cabin, ट्रक के केबिन की डिक्की में छिपी थी नागिन (Source- Patrika)

Sagar Snake Rescue: मध्यप्रदेश के सागर में खुरई रोड स्थित भैंसा वेयरहाउस परिसर में बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सामान से लदे एक ट्रक की डिक्की के भीतर खतरनाक कोबरा प्रजाति की नागिन छिपी मिली। हैरानी की बात यह रही कि जिस डिक्की के अंदर यह जहरीली नागिन बैठी थी और उसी के ऊपर हेल्पर बैठा हुआ था। राहत की बात ये है कि समय रहते नागिन पर नजर पड़ गई और बड़ा हादसा होने से टल गया।

डिक्की खोलते ही दिखी पूंछ

बताया गया है कि ट्रक भोपाल रोड से विभिन्न प्रकार का सामान लोड कर खुरई रोड स्थित भैंसा वेयरहाउस पहुंचा था। वेयरहाउस पहुंचने के बाद ट्रक को खड़ा कर दिया गया। इस दौरान ट्रक का हेल्पर गाड़ी की डिक्की से पाना और पेंचकस (टूल्स) निकालने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने डिक्की का ढक्कन खोला, अंदर सांप की पूंछ नजर आई। वह तुरंत घबराकर ट्रक से नीचे कूद पड़ा और भागकर ड्राइवर को इसकी जानकारी दी।

स्नेक कैचर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

ट्रक के केबिन की डिक्की में सांप होने का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसी बीच स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी गई। अकील बाबा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्योंकि ट्रक के केबिन में ज्यादा जगह नहीं होती है इसलिए काफी सुरक्षा के साथ अकील बाबा ने रेस्क्यू शुरू किया और डिक्की के कोने में छिपी नागिन को सुरक्षित बाहर निकाला। नागिन को पकड़कर अकील बाबा अपने साथ ले गए और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

कोबरा प्रजाति की थी नागिन

स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि जो नागिन पकड़ी है वो करीब ढाई फीट लंबी है और कोबरा प्रजाति की है। उन्होंने बताया कि कोबरा प्रजाति का यह सांप अत्यधिक विषैला होता है, इसके डसने के बाद समय पर इलाज न मिलने से इंसान की जान जा सकती है। गनीमत यह रही कि ट्रक की डिक्की के ठीक ऊपर हेल्पर के बैठने के बावजूद नागिन ने किसी भी तरह का आक्रामक रुख नहीं दिखाया और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया।

बारिश के सीजन में बढ़ जाता है सांपों का खतरा

बता दें कि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है।

सांप के काटने पर क्या करें?

  • काटे गए अंग को जितना संभव हो स्थिर रखें।
  • तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचें।
  • झाड़-फूंक, चीरा लगाने या जहर चूसने जैसी गलत विधियों से बचें।
  • यदि संभव हो तो सांप की पहचान करने की कोशिश करें, लेकिन उसे पकड़ने का प्रयास न करें।

Sagar news: खाना खाकर सोई स्वाति..बेटी के बार-बार जगाने पर भी नहीं उठी, कुछ घंटे पहले अस्पताल से हुई थी डिस्चार्ज

ये भी पढ़ें
sagar woman suspicious death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 09:10 pm

Published on:

12 Aug 2026 09:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Sagar News: ट्रक के केबिन की उसी डिक्की में छिपी थी जहरीली नागिन, जिसके ऊपर बैठा था हेल्पर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खिमलासा में सड़क चौड़ीकरण का काम अटका, अधिग्रहित जमीन पर अब भी खड़े मकान

Road widening work stalled in Khimlasa; houses still standing on acquired land
सागर

एक दिन की बारिश में खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, जगह-जगह सड़कों पर भरा पानी

Drainage system exposed after just one day of rain; waterlogged roads across the area.
सागर

मेहरबान हुए मेघ: दिनभर की बारिश ने फसलों में लौटी रौनक, किसानों के खिले चेहरे

Clouds Bring Relief: Day-long Rain Revitalizes Crops, Bringing Smiles to Farmers' Faces
सागर

Sagar-Jabalpur Four Lane: सागर-जबलपुर के बीच बनेगा 135 किमी का नया फोरलेन, 40 किमी का सफर होगा कम

four lane hinghway
सागर

Sagar news: खाना खाकर सोई स्वाति..बेटी के बार-बार जगाने पर भी नहीं उठी, कुछ घंटे पहले अस्पताल से हुई थी डिस्चार्ज

sagar woman suspicious death
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.