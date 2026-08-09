सागर-जबलपुर के बीच बनेगा 135 किमी का नया फोरलेन, 40 किमी का सफर होगा कम

Sagar-Jabalpur Four Lane: सागर-जबलपुर ग्रीनफील्ड पैकेज के तहत एक और नई फोरलेन की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रीनफील्ड पैकेज के तहत सागर से जबलपुर के बीच 135 किलोमीटर लंबा मार्ग बनेगा। डीपीआर में उक्त रूट का अलाइनमेंट भी तैयार होगा और फिर तय होगा कि मार्ग जिले के किस क्षेत्र से होकर गुजरेगा। डीपीआर में उक्त मार्ग के एक-एक चौराहे, तिराहे, फ्लाइओवर आदि पर काम होगा।